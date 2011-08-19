-AB de Suriye'ye yaptırım uygulayacak NEW YORK (A.A) - 19.08.2011 - İngiltere, Fransa, Portekiz ve Almanya'nın, Suriye'ye BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarıyla ilgili karar tasarısı taslağı hazırlamaya başlayacakları bildirildi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Philip Parham, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Konseyin yeni adımlar atması için zamanın geldiğine inanıyoruz'' dedi. Alman, Fransız ve Portekiz temsilcileri de, kapalı kapılar ardında yapılan konsey toplantısından sonra Parham'ın açıklamasını teyit ettiler. ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Rosemary DiCarlo da, Washington'ın, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye karşı ''ek tedbirler'' almasını desteklediğini belirtti. Bu arada, Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşşar Caferi, ABD'nin bazı BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle birlikte Suriye'ye karşı ''diplomatik savaş'' yaptığını söyledi. -STATTA 26 MUHALİF GÖSTERİCİ ÖLDÜRÜLDÜ- Öte yandan, Birleşmiş Milletler yetkilileri Güvenlik Konseyi'nde, Suriye askerlerinin bir statta 26 muhalif göstericiyi öldürdüğünü bildirdiler. Öte yandan basın mensupları, Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus kentinde bu akşam düzenlenen rejim karşıtı gösteriyi dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açtığını, bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını duyurdular.