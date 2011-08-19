T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB de, Suriye'ye petrol yaptırımına hazırlanıyor BRÜKSEL (A.A)

19 Ağustos 2011 20:45

-AB de, Suriye'ye petrol yaptırımına hazırlanıyor BRÜKSEL (A.A) - 19.08.2011 - Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin petrol sektörüne yönelik yaptırım hazırlığı içinde bulunuyor. Avrupalı diplomatik kaynaklar, AB'nin Suriye'nin petrol sektörüne yaptırımlar hazırladığını belirterek, AB'nin Suriye'den petrol ihracına ambargo uygulanmasını planladığını kaydettiler. Aynı kaynaklar, AB'nin ayrıca mal varlıkları dondurulan ve vize yasağı uygulanan Suriyeli kişi ve kuruluşların listesine gelecek haftaya dek 15 isim daha eklemesinin beklendiğini belirttiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24