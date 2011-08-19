-AB de, Suriye'ye petrol yaptırımına hazırlanıyor BRÜKSEL (A.A) - 19.08.2011 - Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin petrol sektörüne yönelik yaptırım hazırlığı içinde bulunuyor. Avrupalı diplomatik kaynaklar, AB'nin Suriye'nin petrol sektörüne yaptırımlar hazırladığını belirterek, AB'nin Suriye'den petrol ihracına ambargo uygulanmasını planladığını kaydettiler. Aynı kaynaklar, AB'nin ayrıca mal varlıkları dondurulan ve vize yasağı uygulanan Suriyeli kişi ve kuruluşların listesine gelecek haftaya dek 15 isim daha eklemesinin beklendiğini belirttiler.