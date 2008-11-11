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Dünya

AB de Somali'de korsan avlayacak

Korsanların Somali açıklarındaki eylemlerinin önüne geçilememesi üzerine bölgeye gönderilen NATO deniz gücü, aralık ayında yerini Avrupa Birliği (AB) gemilerine bırakacak

11 Kasım 2008 02:00

Bir Türk gemisini de kaçıran korsanların Somali açıklarındaki eylemlerinin önüne geçilememesi üzerine bölgeye gönderilen NATO deniz gücü, aralık ayında yerini Avrupa Birliği (AB) gemilerine bırakacak

Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri ve savunma bakanları, Birlik tarihinin ilk deniz gücü operasyonuna yeşil ışık yaktı. EUNAVFOR adı verilen güç caydırıcı nitelikte olacak ve hava unsurlarıyla desteklenecek. Korsanlara karşı yürütülecek operasyonun adı ise Atalanta olarak belirlendi.

Komuta merkezi İngiltere'de olacak olan güce en az 7 geminin katılması öngörülüyor. EUNAVFOR bünyesinde görev yapacak gemilere gerektiğinde güç kullanma yetkisi verildi. Bölgede bir yıl süreyle görev yapması öngörülen AB deniz gücünün maliyetinin 8.3 milyon euro tutarında olması öngörülüyor.

Rusya'yla masaya dönülüyor

AB bakanları, dün Rusya'yla ilişkiler konusunda da önemli bir karar imza attı. AB, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik askeri müdahalesinin ardından ertelenen stratejik ortaklık müzakerelerine devam etme kararı aldı. Karara tek itiraz ise "Rusya'yla barışmak için erken" olduğu tezinde ısrar eden Litvanya’dan geldi. Ancak, herhangi bir oylamaya gerek olmadığı için bu itiraz sürecin devamını engelleyecek bir boyuta sahip değil.

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