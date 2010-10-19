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Dünya

AB de Romanları yalnız bıraktı

AB Komisyonu, Romanları sınırdışı eden Fransa'yı Avrupa Adalet Divanı'na götürmekten vazgeçti.

19 Ekim 2010 03:00

T24 - AB Komisyonu, Romanları sınırdışı eden Fransa'yı Avrupa Adalet Divanı'na götürmekten vazgeçti.



AB Komisyonu ve Fransa arasındaki Roman kavgası, adaletten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding'in Fransa'nın izlediği yöntemi Nazi politikasına benzetmesiyle ve bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin AB zirvesini boykot tehdidiyle şiddetlenmişti.

Reding, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın ilgili mevzuatını AB Komisyonu'yla işbirliği yaparak değiştirmesi nedeniyle, AB müktesebatını ihlal prosedürünü uygulamaktan (Avrupa Adalet Divanı'na gitmekten) vazgeçtiklerini belirtti.

AB Komisyonu, AB müktesebatının serbest dolaşımla ilgili yönetmeliklerini uygulamadığı gerekçesiyle 29 Eylülde Fransa hakkında yasal işlem başlatmıştı.


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