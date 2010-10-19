AB de Romanları yalnız bıraktı

T24

AB Komisyonu ve Fransa arasındaki Roman kavgası, adaletten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding'in Fransa'nın izlediği yöntemi Nazi politikasına benzetmesiyle ve bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin AB zirvesini boykot tehdidiyle şiddetlenmişti.Reding, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın ilgili mevzuatını AB Komisyonu'yla işbirliği yaparak değiştirmesi nedeniyle, AB müktesebatını ihlal prosedürünü uygulamaktan (Avrupa Adalet Divanı'na gitmekten) vazgeçtiklerini belirtti.AB Komisyonu, AB müktesebatının serbest dolaşımla ilgili yönetmeliklerini uygulamadığı gerekçesiyle 29 Eylülde Fransa hakkında yasal işlem başlatmıştı.