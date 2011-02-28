-AB DE LİBYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI ONAYLADI BRÜKSEL (A.A) - 28.02.2011 - Avrupa Birliği ülkeleri, Libya lideri Muammer Kaddafi ve yönetimine yönelik, aralarında silah ambargosu ve seyahat yasağı da bulunan yaptırımları onayladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kaddafi, ailesi ve yönetiminin mal varlıkları da dondurulacak ve göstericilere karşı kullanılabilecek göz yaşartıcı gaz ve benzer ekipmanların satışına yasak getirilecek. Brüksel'deki toplantıda onaylanan yaptırımların, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından, gelecek günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor. -ÇAVUŞOĞLU LİBYA'DA AŞIRI GÜÇ KULLANIMINI ŞİDDETLE KINADI Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Libya makamlarının aşırı güç kullanımını şiddetle kınadı. AKPM Başkanı'nın Ankara Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Libya makamları tarafından aşırı güç kullanımını şiddetle kınayan Çavuşoğlu, herkesi insan haklarına saygılı olmaya çağırdı. Libya'da yaşanan gelişmelerin çok endişe verici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım bu trajik olaylar Libya'daki farklı siyasi güçler arasında gerçek bir diyalog ortamını başlatır ve ülkede anlamlı bir demokratikleşme sürecinin başlangıcını sağlar. Tüm halkların ortak çıkarına olan demokrasi, Akdeniz'in her iki tarafında uzun vadeli güvenlik ve istikrar için gereklidir" ifadelerini kullandı. AKPM'nin 11 Mart tarihinde Paris'te gerçekleştirilecek olan Daimi Komite Toplantısında Arap dünyasında son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.