AB de Esadsız çözüm istiyor

ABD ile Rusya arasındaki Suriye krizinin çözümüne Esad’ı dahil etme tartışmalarında AB’den ABD’ye destek geldi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Milyonlarca insanın onun Suriye’nin istikrarını güvence altına almak adına uyguladığı korkunç yöntemleri nedeniyle ülkesinden kaçtığını unutmamalıyız" diye konuştu.

Tusk, "Bölgeye yaptığım ziyaretlerde bana, Esad'ın galibiyetinin yeni bir göç dalgasına neden olacağı söylendi" dedi. Polonyalı politikacı, "Barış planının tek hedefi bölgedeki insanların yeniden normal bir yaşam sürebilmelerini sağlamak olmalı" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü hem BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalara hem de her iki liderin yaptığı ikili görüşmeye Esad’ın rolü konusundaki görüş ayrılıkları damgasını vurmuştu.

Putin’in Suriye krizinin politik çözümüne Esad’ın dahil edilmesi önerisine ABD yönetimi sıcak bakmıyor. ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "çocuk öldüren bir tiran" olarak nitelendirmiş ve "Dökülen bunca kandan sonra savaş öncesindeki statükoya dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerek" diye konuşmuştu.