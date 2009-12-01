AB, 'D. Küdus başkent olsun' çağrısına hazırlanıyor

T24 - Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, gelecek hafta, Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak kabul edilmesine yönelik resmi bir çağrıda bulunmasının beklendiğini öne sürdü.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, bu çağrının yer aldığı taslak belge, Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç tarafından kaleme alındı.



Belgede "Amaç, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden oluşan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, demokratik, kalıcı ve İsrail ile yan yana bir Filistin devletidir" ifadelerine yer veriliyor.



Haaretz, söz konusu taslak belgede, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu barış sürecindeki çıkmazdan duyduğu rahatsızlığın dile getirildiğini aktardı.



Gazete, İsrail Hükümeti'nin Avrupa Birliği'nin böyle bir çağrıda bulunmasını engellemek için diplomatik seferberlik başlattığını kaydetti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, böyle bir girişimin Avrupa Birliği'nin arabuluculuk rolünü zedeleyeceği savunuldu.



Açıklamada, "Avrupa Birliği, enerjisini, Filistinlileri müzakere masasına dönmeye ikna etmeye yoğunlaştırmalı" denildi.



Filistin tarafı, İsrail işgal topraklarındaki Yahudi yerleşimi inşaatlarını durdurmadığı sürece müzakerelere dönmeyeceğini söylüyor.



Norveçli yetkililer, söz konusu iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.



İsrail'in 1967'de ele geçirdiği Kudüs'ün statüsü, Orta Doğu sorununun en zorlu başlıklarından biri olarak kabul ediliyor.