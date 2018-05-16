AB, cinsiyetçi nefret suçlarıyla mücadeleye bağlılığını bir kez daha teyit etti

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Günü sebebiyle Avrupa Birliği adına yayınladığı bildiride, \"AB’nin cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsiyet özelliklerine bağlı her türlü ayrımcılık ve nefret suçuyla mücadeleye olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.\"

Mogherini yayınladığı bildiride şu konuların altını çizdi:

\"AB içinde ve dışında LGBTI bireyler birçok defa şiddet ve nefret suçlarının hedefi oldu. Bugün hala sürekli olarak cinsel yönelimi temel alan ayrımcılık ve kötü muamele yapılıyor.

\"Birçok ülkede aynı cinsten biriyle ilişki hala bir suç. İnsanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor ve hatta bazı durumlarda idam ediliyor.

\"2018 insan hakları açısından önemli bir yıl; çünkü, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi\'nin 70. yıl dönümü; Bildirge\'nin ilk maddesinde \'Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar\' deniliyor.

\"LGBTI bireyler de istisna değildir ve AB cinsel tercihi ne olursa olsun herkesin eşit haklara sahip olması için mücadele etmeye devam edecektir.\"