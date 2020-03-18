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AB: Çin'e Koronavirüs'le mücadelede yardımlarından dolayı minnettarız

18 Mart 2020 19:26

Avrupa Birliği (AB), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinden dolayı Çin'e "minnettar" olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı video mesajda, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Li'nin AB'ye 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti sağlayacağını duyurduğunu belirten von der Leyen, AB'nin de ocak ayında Çin'e 50 tondan fazla malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.

Von der Leyen, "Bugün Çin'e minnettarız. İhtiyaç zamanlarında birbirimizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

 

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