AB, cep telefonlarında dolaşım ücretini kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde cep telefonları üzerinden yapılan görüşme, kısa mesaj (SMS) gönderme ve internete bağlantısı hizmetlerinde, roaming olarak adlandırılan dolaşım ücretleri aşamalı olarak kaldırılacak.

BusinessHT'nin haberine göre, AB ülkelerindeki cep telefonu kullanıcıları, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren dolaşım ücreti ödemeyecekler. Bu tarihe kadar ise seyahat ettikleri bütün Avrupa Birliği ülkelerinde, şimdiye kadar ödedikleri dolaşım ücretinden yüzde 75 daha az miktarda faturalandırılacaklar.

Yeni tarifeye göre; tüketici vergisi hariç olmak üzere, 1 dakikalık görüşme ücreti 5 sent olurken aboneler 1 kısa mesaj karşılığı 2 sent ve 1 mega bayt internet bağlantısı için de 5 sent ödeyecekler.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, bu gelişmenin sadece fiyat düzenlemesi olarak anlaşılmamasını, Avrupa Birliği’in Dijital Tek Pazar stratejisi önündeki engellerin kaldırılması anlamına geldiğini söyledi.

Dijital Tek Pazar ilkesi, Avrupa’da dijital ürün ve hizmet alışverişini geliştirmeyi, bu alandaki rekabet şartlarını düzenlemeyi ve dijital ekonominin büyümesini hedefliyor.