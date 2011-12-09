AB çapında anlaşma yok

T24 - Euro Bölgesi'ndeki borç krizi konusundaki kritik zirvede sabaha kadar görüşen AB liderlerinin toplantısından, 23 ülkenin yeni AB anlaşması kapsamında olması kararı çıktı.





AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, yeni anlaşmanın 17 Euro bölgesi ülkesi ve 6 diğer AB üyesini kapsayacağını belirtti. Rompuy ayrıca, bu ülkelerin uluslararası Para Fonu IMF'ye 200 milyar Euroluk ek kaynak sağlayacağını söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, sabahın ilk ışıklarıyla sona eren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, tüm AB üyelerini kapsayan bir anlaşmayı tercih ettiğini, ancak İngiltere'nin tutumu nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. Sarkozy, İngiltere'nin bazı mali kurallardan muaf tutulmayı teklif ettiğini belirtti. Sarkozy, "Bunu kabul edemezdik. Zaten yeterli derecede kural olmadığı için şu anki sorunları yaşıyoruz" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, yeni AB anlaşması'nın gelecek Mart'a kadar hazır olması gerektiğini vurguladı. Sarkozy, Macaristan'ın anlaşma dışında kalmaya karar verdiğini, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in ise öncelikle parlamentolarına danışmayı istediklerini belirtti. Sarkozy, "Diğer bütün ülkeler hükümetler arası anlaşmaya katılmak istedi" dedi.



Cameron daha önce yaptığı açıklamada, genel olarak İngiltere'nin, özel olarak da Londra'nın finans merkezi City'nin çıkarlarına zarar verecek her türlü kararı veto edeceğini söylemişti.





'Güvenilirlik artacak'



Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvede alınan kararların Euro Bölgesi'nin güvenilirliğini arttıracağını belirtti.



Merkel, "Ben hep Euro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin güvenilirliğini geri kazanması gerektiğini söyledim. Bence bu olabilir ve bugünün kararlarıyla olacaktır' dedi.



Alman-Fransız planı şu değişiklikleri öngörüyor;



- AB Komisyonu'nun aşırı bütçe açığı veren ülkeleri cezalandırma yetkisinin olması



- Euro Bölgesi'ndeki 17 ülkenin anayasalarına denk bütçe yapacağı taahhüdünü koyması



- Euro Bölgesi ülkelerinin ortak kurumlar ve mali işlem vergisi sistemine sahip olması



- Gelecekte gerekebilecek kurtarma paketlerinde, Yunanistan örneğinde olduğu gibi özel yatırımcıların yükün bir kısmını üstlenmemesi



Brüksel'deki görüşmeler bugün de devam edecek.





