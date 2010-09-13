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Ekonomi

AB BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,7'YE YÜKSELTTİ BRÜKSEL (A.A)

13 Eylül 2010 16:27

-AB BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,7'YE YÜKSELTTİ BRÜKSEL (A.A) - 13.09.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, daha önce yüzde 0,9 olarak öngördüğü Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7'ye yükseltti. AB Komisyonu'nun ara dönem ekonomik tahminler raporunda, mayıs ayında yayımlanan bir önceki tahminlerde 2010 yılında Almanya için yüzde 1,2 olan büyüme beklentisi yüzde 3,4'e, Hollanda ve Fransa için yüzde 1,3 olan büyüme beklentisi sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,6'ya, İtalya için yüzde 0,8 olan büyüme beklentisi yüzde 1,1'e ve İspanya için eksi 0,4 olan beklenti eksi 0,3'e revize edildi. 27 üyeli AB'nin büyüme tahmini de de yüzde 1'den yüzde 1,8'e yükseltilen raporda İngiltere'nin yüzde 1,2 yerine 1,7 ve Polonya'nın yüzde 1 yerine 1,8 büyüyeceği bildirildi. AB Komisyonu, 2010 enflasyon oranının ise Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4 ve AB'de yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Olli Rehn, "Avrupa ekonomisi, bahar dönemindeki tahminlerimizden de güçlü şekilde, bariz bir toparlanma sürecinde. İç talepteki canlanma istihdamı olumlu yansıyor. Buna karşın belirsizlikler hala mevcut ve mali istikrarın güvence altına alınmasıyla mali yapının güçlendirilmesi kilit öncelikler. Aynı zamanda büyüme potansiyelimizi artırmamız için yapısal reformları hayata geçirmeliyiz. Bu kapsamda ne kadar hızlı ve güçlü hareket edersek sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmada o kadar emin olabiliriz" dedi.

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