AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Türkiye mültecilere ciddi destek veriyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye'nin ev sahipliğini yapmakta olduğu Suriyeli mültecilere ciddi anlamda sağlık hizmeti sağlanıyor. Türkiye hükümeti ve Türk halkı da ciddi anlamda bir ev sahipliği üstleniyor" dedi.

Yunanistan sınırından geri itildikten 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesini vahim bir olay olarak değerlendiren Landrut, "Elbette bu konuyla ilgili olarak ne kadar insani trajedi olduğunu görüyoruz. Bu yaşanan hakikaten son derece vahim bir konu" dedi.

Denizli'ye göçmenlere verilen sağlık hizmetlerini yerinde incelemek üzere gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ilk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Vali Atik ile göçmenlerin durumunu görüştükten sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek, kentin ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Ardından Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile görüşen Meyer-Landrut, AB Delegasyonu tarafından satın alınan ambulansları inceledi. Meyer-Landrut daha sonra Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'nde eşi Brigiditte Meyer-Landrut ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Türkiye'de mültecilere sağlanan yardım istisnai"

Seyir Tepesi'nde gazetecilere açıklama yapan Nikolaus Meyer-Landrut, göçmenlerin aldığı sağlık hizmetlerini yerinde görmek için geldiğini belirterek, "Bizim her ile yaptığımız ziyarette ön planda bulunan bir amacımız var. Burada ön plana çıkan ise sağlıktır. Burada olmamızın arkasındaki sebep göçmen sağlık hizmet merkezlerini görmek. Özellikle Türkiye'de ve Denizli'de Suriyeli mültecilerin sağlık hizmeti sağlamakta olan göçmen sağlık merkezlerini ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin ev sahipliğini yapmakta olduğu Suriyeli mültecilere ciddi anlamda sağlık hizmeti sağlanıyor. Türkiye hükümeti ve Türk halkı da ciddi anlamda bir ev sahipliği üstleniyor" dedi.