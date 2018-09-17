AB Büyükelçisi Berger: Erasmus'un bütçesini artırdık (2)

BÜYÜKELÇİYE DENİZLİ\'Yİ TANITTILAR

Pamukkale Üniversitesi\'nde düzenlenen toplantının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan\'ı ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Osman Zolan Denizli\'de tekstil başta olmak üzere sanayi yatırımlarının büyük önem taşıdığını anlattı. Kentin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sürekli ürettiğini belirten Zolan, \"Denizli sanayi şehri özelliğinin yanında turizmde de büyük bir potansiyele sahip. Başta Pamukkale olmak üzere antik kentleri, el sanatları ve jeotermal kaynaklarımız ile yılda 2 milyon turisti ağırlıyoruz. Denizli bir tarım şehri olarak da birçok üründe ev sahipliği yapıyor. Tarımda da Türkiye\'nin ilk 3 ya da 4 şehrinden biriyiz\" diye konuştu. Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Denizli\'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 14 metrekare olduğunu ifade eden Zolan, alt yapının baştan aşağı yenilenerek spor ve sosyal alanlarıyla birçok yatırıma ev sahipliği yaptığını söyledi. Denizli\'nin ülke genelindeki 30 büyük şehirden biri olarak 19 ilçeye sahip olduğunu vurgulayan Zolan, \"Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 8 ilden biriyiz. Bu yönleriyle Avrupa Birliği ile sürekli temas halindeyiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Birliği fonlarından yararlandık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Avrupa girişimciliği teşvik ödülü alan projelerimiz bulunmakta\" dedi.

AB\'DEN TEKSTİLE DESTEK

İki gündür Denizli\'de bulunduğunu ve sanayiden turizme ve arkeolojik alanlara kadar farklı sektörlerin kombinasyonlarını gördüğünü anlatan Büyükelçi Christian Berger, AB destekli projelerin çeşitli alanlarda kümelenmiş olduğunu söyledi. Bu alanlardan birinin de eğitim olduğunu vurgulayan Berger, \"Erasmus projesi aracılığıyla okullarda projeleri destekliyoruz. Bunların dışında tekstil projelerini de destekliyoruz. Çok yakın bir zamanda başlayacak olan yeni proje ile tekstil sanayinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Denizli\'de işsizlik oranı düşük ama özellikle dezavantajlı grupların istihdama katılmasını amaçlayan projeler var\" diye konuştu.

Büyükelçi Christian Berger, ziyaretin ardından Delikliçınar Meydanı\'na giderek eşi Marilena Georgiadou Berger ile birlikte Denizli\'nin ünlü horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

PROJELERİ İNCELEDİ

Berger daha sonra Denizli Valiliği\'ni ziyaret etti. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli\'nin İzmir\'den sonra ikinci büyük şehri olduğunu hatırlatarak kentin sahip olduğu özellikler hakkında bilgi verdi. Karahan şunları söyledi:

\"Denizli\'nin sadece horozu meşhur değil. Ev tekstilinde de çok iyiyiz. Mermerde son yıllarda gelişim gösterdik. Tarımda öncüyüz fındık ve çay hariç 160 civarında ürün yetişiyor. Eskiden beri ticarette ve ihracatta ileri seviyeye gelmişiz. Ticaret bizim genetiğimizde var. Antik şehirlerimiz kültürel birikime sahip. Kazı çalışmaları devam etse de bugüne kadar korundu. 19 antik kentimiz var. Sadece 5,6 tanesi ortaya çıktı.\"

Büyükelçi Berger daha sonra Valililik binasında düzenlenen, Denizli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'na ait AB Projeleri konulu sergiyi gezdi. Standları gezen Berger desteklenen projeler hakkında bilgi aldı.

Nevra UÇKAÇ/DENİZLİ, (DHA)



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