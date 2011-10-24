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Dünya

AB büyükelçilerinden destek ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 16:40

-AB büyükelçilerinden destek ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile kahvaltıda bir araya gelen AB ülkelerinin büyükelçileri, Van'daki deprem dolayısıyla desteklerini beyan ederek, prefabrik konut yapımı ve uydu verilerinin paylaşımı konusunda yardım sundular. AB Dönem Başkanı Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Marcin Wilczek tarafından AB büyükelçilerinin katılımıyla AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış onuruna bu sabah bir kahvaltı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre kahvaltıda, AB Komisyonu ve AB büyükelçileri, Van'da meydana gelen depremden duydukları üzüntüyü dile getirerek, bu konuda AB Komisyonu'nun ve AB üyesi ülkelerin her türlü yardıma hazır olduğunu Bağış'a aktardılar. AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini'nin de gerek arama kurtarma ekiplerine takviye konusunda, gerek bölgede prefabrik evlerin bir kısmının inşasının karşılanması hususunda Komisyon'un gönüllü olduğunu kaydettiği de öğrenildi. Bu arada AB'nin kendi uydusundan deprem bölgesinin önceki ve sonraki verilerini Türkiye ile paylaşarak, durumun tespiti için yardımcı olduğu da öğrenildi.

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