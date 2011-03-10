-AB BÜYÜKELÇİLERİNDEN BAYDEMİR'E ZİYARET DİYARBAKIR (A.A) - 10.03.2011 - AB büyükelçileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret etti. Diyarbakır'a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ve Macaristan Büyükelçisi Istvan Szabo, Baydemir'i makamında ayrı ayrı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Baydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ronahi Sanat Atölyesinde yapılan Meryem Ana Kilisesi'nin tablosu ile Büyükşehir Belediyesi yayınlarından oluşan kitap setini büyükelçilere hediye etti. Geçen yıl Diyarbakır Festivali'nde bulunduğunu anlatan Szabo, festivali beğenerek izlediğini söyledi. Baydemir de festivalin bu yıl seçim çalışmalarıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle festivali eylül ayında yapmayı planladıklarını belirterek, Szabo'yu, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri ile birleştirmeyi düşündükleri festivale davet etti.