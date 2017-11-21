AB büyükelçileri sıra gecesinde çiğ köfte yiyip halay çekti

Şanlıurfa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger öncülüğündeki 24 AB Büyükelçisi, sıra gecesinde eğlendi.

AB Delegasyonu Başkanı Bergerbaşkanlığındaki büyükelçi heyeti, kentteki bir otelin mağaradan oluşturulan özel salonunda Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına verilen sıra gecesine katıldı.

Heyete ilk etapta İngilizce olarak sıra gecesi kültürü hakkında tercümanlar bilgi verdi. Daha sonra yöresel türkülerin sıra gecesi ekibi tarafından seslendirildiği etkinlikte, büyükelçilerden bazıları türküler eşliğinde halay çekti.

Büyükelçilere, yöresel yemekler ve çiğ köfte ikram edildi.

Belediye başkanına ve valiye teşekkür ettiler

Delegasyon Başkanı Berger, organizasyon için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Organizasyonun düzenlendiği mekana hayran kaldıklarını ifade eden Berger, "Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın bu kenti yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem modern bir kent göreceğiz hem de binlerce yıllık geçmişe yolculuk yapabileceğimiz bir kent görebileceğiz. Bu akşam için bir kez daha size teşekkür ediyorum." dedi.

Validen açıklama

Şanlıurfa Valisi Erin de büyükelçileri kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Erin, "Şanlıurfa dünyanın sayılı kültür ve hoşgörü kentlerinden birisidir. Şanlıurfa, farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin binlerce yıldır harmanlandığı nadir şehirlerden birisidir. Şanlıurfa son 5 yılda 550 bine yakın Suriyeli sığınmacıyı da bağrına basarak her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şanlıurfa seve seve bu ev sahipliğini ve hoşgörü özelliğini sığınmacılar için de göstermeye devam ediyor. " şeklinde konuştu.

Etkinlik daha sonra basına kapalı devam etti.