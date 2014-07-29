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Dünya
Deutsche Welle

AB bu kez Rus ekonomisini hedef aldı

Malezya uaçağının düşürülmesiyle tırmanan Ukrayna krizi nedeniyle, 28 AB üyesi, Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması üzerine uzlaştı

29 Temmuz 2014 22:34

Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesinden on iki gün sonra AB üyesi ülkeler, Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımlar konusunda görüş birliğine vardı. AB üyeleri, Rusya'ya dört alanda yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırımların ilk etapta bir yıl süreli olması, yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içinde de ilk denetimin yapılması bekleniyor.

Ekonomik yaptırımlar kapsamında gelecekte AB ile Rusya arasında savunma ürünleri ihracatı ve ithalatı ve aynı zamanda sivil olduğu kadar askeri amaçlar için de kullanılacak malların Rusya'ya ihracatı durdurulacak.

Moskova'ya en ağır yaptırımın finans piyasası üzerinden yapılması öngörüldü. Bu kapsamda, yüzde 50 devlet katılımı olan Rus bankalarının bundan böyle AB'den tahvil ve hisse senedi satın alamayacak.

AB üyeleri aynı zamanda petrol sektörü üzerinden de baskıyı artırıyor. Rusya'ya özellikle petrol üretiminde kullanılacak yüksek teknoloji ürünleri ihracatının yapılmaması kararlaştırıldı.

Uzmanlar, ekonomik yaptırımların Rus ekonomisini durgunluğa sürükleyebileceği görüşünde. Zira AB içinde Rusya'ya geçen yıl 120 milyar euro değerinde mal ihraç edilmişti.

Yaptırım kararları çarşamba günü öğle saatlerine kadar metin haline getirilip, getirildiği anda da uygulamaya koyulacak. AB, Rusya'yı aylardır ekonomik yaptırım kararları almakla uyarıyordu. Daha öce birebir kişileri hedef alan ekonomik yaptırım kararları alınmıştı. Rusya, AB için önemli bir ticaret partneri, bu nedenle ekonomik yaptırımların AB ülkeleri üzerinde de etkileri olacağı tahmin ediliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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