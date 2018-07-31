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Dünya

AB, Brexit'ten sonra deniz gücü merkezini İspanya'ya taşıyacak

Avrupa Birliği (AB), Deniz Gücü Karargahını (EU NAVFOR) İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından İspanya'ya taşıma kararı aldı

31 Temmuz 2018 01:31

AB Konseyi'nin aldığı karara göre, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından (Brexit), 29 Mart 2019'da EU NAVFOR'un operasyonel karargahı İngiltere'nin Northwood kentinden, İspanya'nın Rota şehrine taşınacak. 

EU NAVFOR bünyesindeki Afrika Boynuzu Deniz Güvenliği Merkezi (MSCHOA) de Fransa'nın liman şehri Brest'te yer alacak.

Kararla aynı zamanda, Somali kıyılarında korsancılıkla mücadele etmeyi amaçlayan EU NAVFOR Atalanta Operasyonu'nun süresi de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Operasyonun maliyetini karşılamak için 11 milyon 777 bin avro bütçe tahsis edildi.

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