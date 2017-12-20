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Dünya

AB: Brexit geçiş dönemi 31 Aralık 2020'de sona erecek

Mergim Özdamar / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Brüksel, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonraki geçiş döneminin 31 Aralık 2020’den uzun sürmeyeceğini açıkladı

20 Aralık 2017 22:19

Mergim Özdamar / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Brüksel, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasından sonraki geçiş döneminin 31 Aralık 2020’den uzun sürmeyeceğini açıkladı.
Birleşik Krallık, geçici düzenlemelerin Mart 2019\'da gerçekleşecek Brexit\'ten sonra yaklaşık iki yıl sürmesi gerektiğini söyledi.
Birleşik Krallık’ın uygulama safhası dediği geçiş dönemi koşulları, iki taraf arasında henüz görüşülmedi.
AB, Birleşik Krallık’ın kurallarına uymaya devam edeceğini ancak “alakart” yaklaşımını benimsemeyeceğini söyledi.
Geçiş döneminin sona erme tarihi, AB’nin Brexit müzakerelerinin bir sonraki aşamasına ilişkin kılavuzlarındaki yer alıyor.
İlkeler, Birleşik Krallık’ın geçiş safhasında AB ticaret yasasını benimsemesini ve Avrupa gümrük birliği ile tek pazarda kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor. 
AB, “Avrupa Adalet Divanı kararları geçerli olmaya devam edecek” dedi.
Birleşik Krallık ise Brexit\'in bir parçası olarak gümrük birliğini ve tek pazarı bırakacağını, AB mahkeme kararlarının üstünlüğünü sona erdireceğini açıkladı.
Ancak, geçiş safhasının kesin şartları bir sonraki görüşmelerin konusu.

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