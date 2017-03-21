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Dünya

AB, bozuk et skandalının ardından Brezilya'dan et ithalatını durdurdu

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da, 21 et üreticisi şirketin, bozuk etlerin son kullanma tarihlerini değiştirdikleri ortaya çıkmıştı

21 Mart 2017 02:21

Brezilya'da ortaya çıkan bozuk et skandalının ardından Avrupa Birliği (AB) bu ülkeden et ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

AB Komisyonu Çevre, Sağlık, Gıda Güvenliği, Denizcilik İşleri ve Su Ürünleri Sözcüsü Enrico Brivio, başkent Brasilia'da yaptığı açıklamada, skandalda adı geçen şirketlerin geçici olarak yasaklandığını ifade etti.

Brivio, yasaklanan şirketlerin adına ya da ithalatın ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da, dün 21 et üreticisi şirket, bozuk etlerin son kullanma tarihlerini değiştirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karıştırdıkları iddiasıyla soruşturulurken 3 şirkete üretim yasağı getirilmişti.

Skandalın ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği ve Çin, Brezilya'dan açıklama talep etmiş, Devlet Başkanlığı ofisi ülkedeki tüm et paketleme tesislerinin, Brezilya'dan et ithal eden ülkelerin denetimine açık olacağını bildirmişti.

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Brezilya'dan et ithal eden bazı ülkelerin diplomatlarıyla buluşan Devlet Başkanı Michel Temer, hükümetin, ülkenin ürün kalitesindeki güvenilirliğini pekiştirmek istediğini, skandalın aydınlanması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için özel soruşturma ekibi kurulacağını söylemişti.

Bozuk et skandalı kapsamında düzenlenen operasyonlarda şimdiye kadar 36 kişi tutuklandı. Federal yargı, soruşturma altındaki 46 kişinin banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyar Brezilya realini (324 milyon dolar) bloke etti.

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