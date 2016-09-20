AB, Bosna Hersek'in üyelik başvurusunu kabul etti

Avrupa Birliği, Bosna Hersek hükümetinin üyelik başvurusunu kabul ederek Avrupa Komisyonu'ndan, ülkenin AB kriterlerine ne derece uygun olduğunu incelemesini istedi.

Karar, birliğin Genel İşler Konseyi'nin bugünkü toplantısında alındı.

Bir yıl sürmesi beklenen inceleme sonucunda komisyonun hazırlayacağı raporun ardından, Bosna Hersek'in AB'yle üyelik müzakerelerine başlaması bekleniyor.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovakya'nın Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ivan Korcok, "Bugün Bosna için güzel bir gün. Ama bizim için de mutlu bir gün. AB'nin genişleme sürecinin çevre ülkelere ilham verdiğini görüyoruz" dedi.

Bundan sonraki süreçte Avrupa Komisyonu, Bosna Hersek hükümetine içinde binlerce soru olan bir form gönderecek.

Ülkenin ekonomik yapısı da detaylı bir incelemeye tabii tutulacak. Demokratik hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, insan hakları konuları mercek altına alınacak.

Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç üyelik başvurusunun kabulü için "Tarihi bir an" yorumunu yaptı ve gelişmenin özellikle genç nesiller için çok güzel bir haber olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı ise Bosna Hersek'in karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birisinin beyin göçü olduğunu bildirdi.

Ajans, genç Boşnakların yarısından fazlasının kendilerine AB ülkelerinde gelecek aramak istediğini kaydetti.

Beyin göçünü önlemek Bosna Hersek hükümetinin de önceliği. Hükümet geçen yıldan bu yana istihdamı artıracak ve özellikle gençlere iş imkanı tanıyacak sektörlerin teşviki için reform çalışmalarına hız vermişti.

AB'nin Saraybosna Büyükelçisi Lars-Gunnar Wigemark, dün yaptığı açıklamalarda reformların sonuç vermeye başladığını ifade ederek "İşsizlik oranının düştüğünü ve büyümenin hız kazandığını gözlemliyoruz" demişti.

Bosna Hersek'te Boşnaklar ile etnik azınlık konumundaki Sırplar ve Hırvatlar arasındaki gerginlikler ülkenin daha önce AB üyelik sürecini başlatmasına engel olmuştu.