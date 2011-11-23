-AB borç krizine karşı "eurobond" önerdi BRÜKSEL (A.A) - 23.11.2011 - AB Komisyonu Avro Bölgesi'ndeki borç kriziyle mücadele için ortak tahvil (eurobond) çıkarılmasını önererek, üye ülkelerin bütçelerine müdahale hakkı istedi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun açıkladığı bütçe disiplinini güçlendirecek yeni önerilere göre, Avro Bölgesi üyelerinin hazırlayacağı taslak bütçeler öncelikle AB Komisyonu'nun denetiminden geçecek. AB Komisyonu'nun bütçeyle ilgili değişiklik taleplerini karşılamayan ülkelere yaptırım olarak AB fonlarından ödemeler dondurulabilecek. AB Komisyonu Başkanı Barroso, avro kullanan ülkelerden yapısal reform taahhütlerini yerine getirmelerini ve ekonomik entegrasyonu derinleştirmelerini isteyerek bütçe disiplininin güvence altına alınması halinde Avro Bölgesi'nin ortak tahvil çıkarmasının yolunun açılacağını söyledi. Barroso, Avro Bölgesi'ndeki tüm ülkelerin eşzamanlı olarak bütçe disiplinini güçlendirme iradelerini göstermeleri halinde eurobond olarak adlandırılan ortak tahvil projesinin arzulanır ve uygulanır hale geleceğini vurguladı. Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya gibi piyasalardan borçlanamayan ya da tahvil satmak için yüksek faiz maliyetini üstlenmek zorunda kalan ülkelerin taraftarlığını yaptığı ortak tahvil fikrine en fazla itiraz Almanya'dan geliyor. Avro Bölgesi'nde yayılan borç krizi nedeniyle güvenli liman arayan yatırımcılara son derece düşük faizle tahvil satabilen Almanya, ortak tahvil uygulamasının borçlanma maliyetini artırmasından endişe ediyor.