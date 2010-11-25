-AB BİBERONDA BPA KULLANIMINI YASAKLIYOR BRÜKSEL (A.A) - 25.11.2010 - AB'nin, gelecek yıldan itibaren plastik bebek biberonlarında organik bileşim Bisphenol A'nın (BPA) kullanımını yasaklayacağı bildirildi. AB'nin Sağlık ve Tüketici Politikası Komiseri John Dalli, BPA'nın kullanılmaması kararının AB hükümetlerinin çoğunluğu tarafından desteklendiğini belirterek, yapılan yeni araştırmaların, kesin olmayan bazı alanlarda BPA'nın gelişme, bağışıklık ve tümör büyümesinde etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Dalli, AB'de 2011 yılının ortasında bebek besleme biberonlarının BPA içermeyeceğini vurguladı. Alınan karara göre, AB ülkeleri 2011 yılının Mart ayında besleme biberonlarında polikarbon üretimini, Haziran 2011'de de polikarbon ithal ve satışını yasaklayacak.