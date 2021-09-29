AB, Belaruslu yetkililere vize kolaylığını askıya alıyor

Avrupa Birliği (AB), Belarus yönetiminin AB'yi istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bu ülkeye yönelik vize kolaylığı anlaşmasının bazı maddelerini askıya almaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu'nun vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili hazırladığı teklif, Belarus'tan Avrupa ülkelerine gidecek yetkilileri, ulusal ve yerel hükümetler ile parlamentolarının üyeleri ile Belarus mahkemelerinin üyelerini etkileyecek.

AB Komisyonu, teklifin sıradan Belaruslu vatandaşları etkilemeyeceğini, AB'nin Belarus halkını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Komisyon'un teklifinin uygulamaya girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen göçmenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

AB-Belarus Vize Kolaylığı ve Geri Kabul Anlaşması, Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti. Anlaşma, vize başvurularında bazı evrakların istenmemesi ve vize ücretlerinin düşürülmesi gibi kolaylıklar içeriyordu.

AB, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan seçime hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gibi gerekçelerle aralarında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu çok sayıda Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguluyor.