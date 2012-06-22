'AB başkanlığı için imkânlarımız yetersiz yardım edin'

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. Ancak Rum yönetiminden, "Başkanlığın gereklerini tam olarak yerine getiremeyeceğiz" açıklaması geldi. "İmkânlarımız yetersiz" diyen Rum Kesimi, Danimarka'dan destek istedi.

NTV'nin haberine göre, AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmaya hazırlanan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, başkanlığı bütünüyle üstlenemeyeceğini açıklayarak, AB kurumlarından istisna talep etti.

Rum Kesiminin 31 Aralık tarihine kadar 700'den fazla toplantıya başkanlık etmesi bekleniyordu ancak Rum yönetimi ormancılık, tarım, gıda ve uluslararası çevre konularındaki toplantılara başkanlık edemeyeceğini belirtti.

Danimarkadan yardım

Gerekçe olarak uzman sayısı ve imkânlarının kısıtlı oluşunu ileri süren Rum yönetimi bu toplantıları halen dönem başkanı olan Danimarka'nın yönetmesini istedi.

Avrupa Birliği Konseyi yetkilileri, Rum kesiminin başkanlık edemeyeceğini açıkladığı toplantıların sayısının 100'ü geçeceğini açıkladı.

Lüksemburg bile istisna istememişti

AB'ye yakın diplomatik kaynaklar, AB'nin en küçük ülkeleri arasında yer alan Lüksemburg'un bile bu sayıda istisna talep etmediğini ifade ediyor.

Avrupa Birliği koridorlarında da "AB dönem başkanlığı gömleğinin şimdiden rum kesimine büyük geldiği" şeklinde yorumlar yapılıyor.