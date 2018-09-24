AB Başkanlığı Avrupa Koleji Burs Programı yeniden başlıyor

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı\'nın Avrupa Koleji Burs Programı yeniden başlıyor.

Bu çerçevede, AB Başkanlığı İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen başarılı öğrencileri Yüksek Lisans Burs Programı için başvurmaya davet ediyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Koleji Burs Programı’na başvuru koşulları şöyle:

• T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatandaşları da programa başvurabilmektedir.)

• Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak

• İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak

• İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde konuşup yazabiliyor olmak

Burs için son başvuru tarihi 16 Ocak 2019 olup başvuru ile ilgili bilgilere https://www.ab.gov.tr/51372.html adresinden ulaşılabiliyor.