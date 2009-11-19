AB, başkanını arıyor

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke henüz ortak bir isim üzerinde anlaşabilmiş değil. Başkanın görev süresi 2.5 yıl olacak ve bu süre bir kez uzatılabilecek.



Başkanlık için İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, Hollanda Başbakanı Jan-Peter Balkenende, Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker, Estonya Devlet Başkanı Tomas İlves ve Letonya eski Devlet Başkanı Vaira Vike-Frieberga aday.



Birlik, başkan seçimi ile ekonomik gücünü siyasi arenaya yansıtmak ve tek seslilik sağlamayı amaçlıyor.



Ancak seçimden 1 gün önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın "Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ortak bir aday üzerinde anlaştıklarını açıklaması, diğer üyelerin tepkisine neden oldu.



Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla bilinen Belçika Başbakanı Rompuy'un Merkel ve Sarkozy'nin ortak adayı olduğu belirtiliyor.



"Fransa ve Almanya'nın kuklası"

İngiltere ise Rompuy'u "Fransa ve Almanya'nın kuklası" olarak görüyor. Bugünkü zirvede, AB'nin dışişleri bakanlığını kimin yürütüteceği de belli olacak. En güçlü adaylar İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve İtalya eski Dışişleri Bakanı Massimo D'alema. Bu görevi üstlenecek olan isim aynı zamanda komisyonun başkan yardımcısı da olacak.