AB Başkanı: Trump'ın başkanlığı dünya için iki kayıp yıl demek!

Seçim kampanyası sırasında sağ-popülist söylemleriyle tepki çeken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD başkanlığa seçilmesinin yankıları sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Lüksemburg'da gençlerle bir araya geldiği bir panelde ABD'nin müstakbel başkanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Juncker, "Bence, Bay Trump dünyanın tanımadığı bölgelerine seyahat edene kadar iki yıl kaybetmiş olacağız" dedi.

"Amerikalılar Avrupa'yı tanımıyor"

Juncker, Trump'ın ABD-AB ilişkilerine olası etkisi sorusuna ise Amerikan vatandaşlarının genel anlamıyla Avrupa ile fazla ilgilenmediği şeklinde cevap verdi. Juncker, "Bu hem siyasi sınıflar için böyle hem de Amerika'nın geneli için, Avrupa'yı tanımıyorlar" dedi. Juncker, Trump'ın 'Belçika'nın çok güzel bir kent olduğu' yönündeki gafını anımsattı.

Juncker, "Biz müstakbel başkana Avrupa'nın hangi değerlere dayandığını ve hangi ilkelere göre Avrupa'nın işlediğini öğretmek zorundayız" dedi. Juncker, Trump'ın NATO'yu tartışmaya açarak tehlikeli sonuçları olabilecek sorular ortaya koyduğunu da söyledi.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın Clinton karşısında beklenmedik şekilde seçim zaferi elde etmesi, ABD'nin Avrupa ve dünya genelinde savunma için yürüttüğü faaliyetleri geriletebileceği endişesi doğurmuştu. Trump seçim kampanyası sırasında NATO Anlaşması'nın beşinci maddesi ile düzenlenen 'taahhüt maddesi'ne atfen, NATO'nun güçlü ülkelerinin savunma için yeterince harcama yapmayan diğer İttifak ülkeleri için hazır bulunmak zorunda olmasını eleştirmişti.