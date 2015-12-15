AB Başkanı Schulz'a Varşova'dan tepki



Polonya hükümeti, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un, hukuk devleti ilkelerini ihlal ettikleri şeklindeki suçlamasına öfkeyle tepki gösterdi.

Başbakan Szydlo Schulz'dan, ‘Polonya'da olanlar hükümet darbesini andırıyor' şeklindeki sözlerinden dolayı özür dilemesini talep etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn Avrupa Birliği dönem başkanlığı adına, Polonya'da yargı ve medya bağımsızlığının tehlikede olduğunu söylemişti.

Martin Schulz, Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta ‘ülkenin içişlerine dış mihraklarca müdahale edildiği tezini öne süren sağ popülistlerin taraftar kazandıklarını' belirtmişti.

Schulz Polonya'da cereyan eden dramatik gelişmelerin hükümet darbesini andırdığını ve konunun ocak ayında Avrupa parlamentosu gündemine alınacağını tahmin ettiğini söylemişti.