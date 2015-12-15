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Dünya
Deutsche Welle

AB Başkanı Schulz'a Varşova'dan tepki

Polonya hükümeti, Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un sert eleştirilerinden dolayı özür dilemesini istedi.

15 Aralık 2015 10:24


Polonya hükümeti, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un, hukuk devleti ilkelerini ihlal ettikleri şeklindeki suçlamasına öfkeyle tepki gösterdi.

Başbakan Szydlo Schulz'dan, ‘Polonya'da olanlar hükümet darbesini andırıyor' şeklindeki sözlerinden dolayı özür dilemesini talep etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn Avrupa Birliği dönem başkanlığı adına, Polonya'da yargı ve medya bağımsızlığının tehlikede olduğunu söylemişti.

Martin Schulz, Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta ‘ülkenin içişlerine dış mihraklarca müdahale edildiği tezini öne süren sağ popülistlerin taraftar kazandıklarını' belirtmişti.

Schulz Polonya'da cereyan eden dramatik gelişmelerin hükümet darbesini andırdığını ve konunun ocak ayında Avrupa parlamentosu gündemine alınacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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