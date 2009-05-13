AB bankaları da stres testine girecek

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de bankacılık sistemini stres testine tâbi tutacak.



Avrupa Birliği (AB) kaynakları, AB'nin bankacılık sistemini ekonomideki yavaşlamaya dayanıklılığı ve sermaye yeterliliği açısından, Eylül ayına kadar stres testine tâbi tutacağını belirtti.



Kaynaklar stres testlerinin, Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi (CEBS) tarafından belirlenecek yöntem çerçevesinde ulusal denetleme ve düzenleme kurumları tarafından yapılacağını belirttiler.



Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Karar AB ülkeleri maliye bakanlarınca alındı.



CEBS'den stres testi hazırlanması konusunda talepte bulunuldu" dedi ve ekledi:

"Ancak stres testlerinde ABD'de olduğu gibi bankaların teker teker teste tâbi tutulması istenmiyor. Test, bütüne yönelik olacak, AB bankacılık sektörünün dayanıklılığını değerlendirecek."

Kaynak ayrıca, "Test, bankaların şu anki koşullar altında yeterli sermayesi olup olmadığını gösterecek" dedi.



Bakanların görüşmeleri hakkkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise testin Eylül ayına kadar hazır olacağını doğruladı.

