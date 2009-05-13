T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB bankaları da stres testine girecek

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de bankacılık sistemini stres testine tâbi tutacak.

13 Mayıs 2009 03:00

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de bankacılık sistemini stres testine tâbi tutacak.

Avrupa Birliği (AB) kaynakları, AB'nin bankacılık sistemini ekonomideki yavaşlamaya dayanıklılığı ve sermaye yeterliliği açısından, Eylül ayına kadar stres testine tâbi tutacağını belirtti.

Kaynaklar stres testlerinin, Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi (CEBS) tarafından belirlenecek yöntem çerçevesinde ulusal denetleme ve düzenleme kurumları tarafından yapılacağını belirttiler.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Karar AB ülkeleri maliye bakanlarınca alındı.

CEBS'den stres testi hazırlanması konusunda talepte bulunuldu" dedi ve ekledi:
"Ancak stres testlerinde ABD'de olduğu gibi bankaların teker teker teste tâbi tutulması istenmiyor. Test, bütüne yönelik olacak, AB bankacılık sektörünün dayanıklılığını değerlendirecek."
Kaynak ayrıca, "Test, bankaların şu anki koşullar altında yeterli sermayesi olup olmadığını gösterecek" dedi.

Bakanların görüşmeleri hakkkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise testin Eylül ayına kadar hazır olacağını doğruladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24