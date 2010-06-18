AB bankalara stres testi yapacak

T24- Avrupa Birliği liderleri olası riskleri belirlemek üzere gelecek ay bankalarda stres testi yapmayı kararlaştırdı.



AB Komisyonu lideri Jose Manuel Barroso edinilecek sonuçların her banka için ayrı ayrı açıklanacağını, bu şekilde yatırımcılara güven telkin edilmesinin amaçlandığını söyledi.



Karar, AB liderlerinin borç yükünü tartıştığı zirve sonrasında açıklandı.



AB ülkeleri uzun yıllardır en ciddi bütçe açıkları ve borç düzeyleri ile karşı karşıya.



Liderler, Yunanistan'daki bütçe krizinin başka ülkelere yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.



Özellikle son günlerde, Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi İspanya'nın bütçesiyle ilgili endişeler var.



Sonuçlar en geç Temmuz sonu



Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy da stres testlerinin sonuçlarının en geç Temmuz'un ikinci yarısında açıklanacağını belirtti.



Çarşamba günü İspanya ülkedeki mali kurumlarının gelecekte yeni bir kriz halinde ne konumda olacağını gösteren stres testlerinin sonuçlarını açıklamıştı.



Almanya'nın bu konudaki muhalefetini aşan liderler, şimdi tüm Birlik üyelerinin bu uygulamaya yönelmesini istiyor.



Brüksel'deki BBC muhabiri Oana Lungescu, bunun son aylarda değer yitiren euro'ya güveni yeniden tesis etmek için daha önce benzeri görülmemiş bir adım olacağını belirtiyor.



Liderler ayrıca bankalardan yeni bir vergi alarak gelecekte bankaların krize girmesi durumunda kurtarma paketlerinin vergi mükelleflerinden değil, bankaların katkısıyla oluşturulacak fondan karşılanması gerektiği konusunda uzlaştı.



Ayrıntıları henüz netleşmemekle birlikte, Avrupa'nın gelecek haftaki G20 zirvesinde ABD ve diğer ekonomik güçleri benzer bir sisteme yönelmeye çağırması bekleniyor.



Gerek AB Başkanı Van Rompuy gerekse Barroso, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in savunduğu ve üyelerin bütçeleri konusunda disiplini sağlamak için AB anlaşmalarında değişiklikler gerekeceği şeklindeki görüşe katılmadıklarını belirtti.



Liderler de üye ülkelerin bütçelerinin ortak incelemeye tabi tutulmasını kabul etti.



Buna ek olarak euro kullanan 16 ülkenin borçlanma düzeylerine ilişkin kurallar da sıkılaştırılacak.



Gözler İspanya'da



Avrupalı liderler Yunanistan'daki krizden sonra özellikle yüksek borçları olan üyeleri yakından izliyor.



İspanya hükümetinin borçlanma maliyetinin de hızla yükselmesi, ülkeyle ilgili risk algısının büyüdüğünü gösteriyor.



İspanya IMF ile bir paket müzakere ettiği söylentilerini yalanlıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de "İspanya'da bir sorun yok, hepimiz İspanyol makamlarına tamamen güveniyoruz" dedi.



İspanya, Yunanistan'ın kaderini paylaşmamak için zirve öncesinde kamu bütçesinde büyük kesintiler yapacağını ve çalışma hayatında reformlara gideceğini duyurmuştu.



Para birimi olarak Euro'yu kullanan ülkeler de daha önce Yunanistan gibi bir borç krizi yaşayabilecek diğer üyelere yardım için 920 milyar dolarlık bir fon oluşturmuştu.



AB liderleri zirvede ayrıca, AB Komisyonu'nun hazırladığı 'Avrupa 2020' adlı 10 yıllık istihdam ve ekonomik büyüme stratejisiyle ilgili belgeyi de onayladı.



Ancak yeni yatırımlar ve enerji siyasetleri konusunda belirlenecek hedefler önümüzdeki aylara bırakıldı.