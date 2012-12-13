AB bankacılık birliğinde anlaştı

Avrupa maliye bakanları Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde euro bölgesi bankacılık birliği konusunda anlaşmaya vardı.

Üye ülkeler arasında aylardır süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma, bugün Avrupalı liderlerin önüne getirilecek.

Daha ihtiyatlı bir bankacılık için getirilen yeni kurallar euro'nun yeniden güçlenmesi için gerekli görülüyor.

AB, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesindeki bankaların baş denetçisi olarak hareket etmesi konusunda anlaştı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, 14 saat süren görüşmelerin ardından "Avrupa'da 2014 yılında yürürlüğe girecek bir bankacılık denetim mekanizmasının oluşturulması için temel noktalar konusunda anlaştıklarını" söyledi.

Anlaşma uyarınca 30 milyar euro'dan fazla mal varlığı olan bankalar Avrupa Merkez Bankası'nın denetimi altına girecek.

Anlaşma, Avrupa Merkez Bankası'na euro bölgesinde kuralları ihlal eden bankaları kapatmak için gereken yetkileri veriyor.

Bunun yanısıra, euro bölgesi kurtarma foınlarının bankaları kurtarmak için kullanılmasının da yolunu açıyor.

AB liderleri, bankacılık birliği için ilk aşaması olan tek denetim mekanizmasının AB sözleşmeleri değiştirilmeden yürürlüğe konabileceğini düşünüyor.

Ancaki, iflas eden bankalar için mevduat güvencesi ve sorunların çözümü için ortak mekanizmalarının kurulması gibi sonraki aşamalarla ilgili hukuki belirsizlikler mevcut.

İngiltere Lordlar Kamarası AB Komitesi dün yaptığı açıklamada "Avrupa sözleşmelerinin mevcut sınırları içinde etkili bir bankacılık birliğinin kurulamayacağını" söyledi.

Londra, AB'nin ana finans merkezi ve euro işlemlerinde en büyük paya sahip. İngiltere hükümeti finans merkezi City'nin güçlü konumunu korumayı amaçlıyor.



Daha fazla entegrasyon



Almanya ve Fransa, Avrupa Merkez Bankası'nın denetleme yetkileri konusunda bir uzlaşmaya varmış görünüyor. Uzlaşmayı engelleyen tartışmalı konu Avrupa Merkez Bankası'nın hangi aşamada müdahale edeceği. Almanya, bankalarının çoğunun Avrupa Merkez Bankası'nın yetki alanına girmeyecek kadar küçük olduğunu söylüyor.

Zirveye başkanlık yapacak olan Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Tek Denetim Mekanizması'nı 2014 yılının Ocak ayında başlatmak için üye ülkelerin desteğini almaya çalışacak.

Görüşmelerin odağındaki raporda Rompuy'un euro bölgesinin entegrasyonu konusundaki görüşleri yer alıyor.

Raporda ayrıca Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve 17 euro bölgesi ülkesinin maliye bakanlarının oluşturduğu Euro Grubu'nun da katkıları yer alıyor.

Raporda temel olarak bankacılık birliği tartışılmakla birlikte, euro bölgesi hükümetleri ve Avrupa Komisyonu arasında üye ülkelerin önemli ekonomik reformları ertelememesi ya da engellememesi için sözleşmeye dayalı yapılacak bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Belli reformlar için euro bölgesi ülkelerinden alınarak oluşturulan "dayanışma bütçesi" de karşılıklılık esasına dayalı olacak.



Yasal sorular



AB içinde sadece İngiltere ve Danimarka euro para birimini kullanmıyor. Euro kullanmayan diğer ülkeler katılmaya kararlı ve ardından bankacılık birliğine katılabilirler.

AB liderleri 2014 yılının ortalarında yapılacak Avrupa seçimlerinden önce AB anlaşmasını değiştirecek her türlü adımdan uzak duruyor.

Anlaşmanın değiştirilmesi AB için çetrefilli bir konu. AB'nin Lizbon Anlaşması'nı kabul etmesi yedi sene almıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi euro bölgesi entegrasyınu konusunda kolları sıvamış durumda. Almanya ve euro bölgesindeki diğer zengin ülkeler zor durumdaki bankalar ve ülkelerin vergi gelirleri ile kurtarılmasına karşı.

Almanya'da gelecek sonbahar yapılacak seçimlerde şansını tehlikeye atmak istemeyen Başbakan Angela Merkel bankacılık birliği için acele edilmemesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.



BBCTürkçe