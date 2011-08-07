-AB BAKANLIĞI'NDAN YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı, Somali ve Afrika'nın diğer ülkelerinde açlıkla karşı karşıya olanlar için Bakanlık içinde yardım kampanyası başlattı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bakanlık personeline gönderdiği mesajda, başta Somali olmak üzere Afrika Boynuzundaki kardeş halkların büyük bir açlık ve sefaletle yüzleştiğine dikkati çekerek, son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan bölgede yaklaşık 40 milyon insanın kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. "Tarih boyunca yardımlaşma ve paylaşma geleneğini yaşatmakla övünmüş bir millet olarak Afrika'daki kardeşlerimizin dramına kayıtsız kalmadığımızı, bilhassa ramazan ayının da rahmet ve bereketli atmosferinde bir kez daha göstermiş bulunuyoruz" diyen Bağış, bu amaçla devlet ve milletçe Somali ve Afrika halkına yardım eli uzatmak için seferber olduklarını kaydetti. Mesajında, Avrupa Birliği Bakanlığı olarak kendilerinin de bu seferberliğe katkısı olması gerektiğini belirten Bağış, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin sadece teknik müzakerelerden ibaret olmadığını, bu sürecin aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışının da güçlenmesine vesile olacağını her zaman vurguladıklarını bildirdi. Bu anlayışla, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kızılay işbirliği ile bir yardım kampanyası başlattıklarını, bu kampanyanın sadece AB Bakanlığını kapsayacağını aktaran Bağış, Bakanlık içerisinde toplanan yardımların 16 Ağustos 2011 tarihinde Bilkent Otel'de eşi Beyhan Bağış ile birlikte çalışma arkadaşları onuruna tertipledikleri iftar davetinde Kızılay'a takdim edileceğini bildirdi. Bakan Bağış, mesajında ayrıca duyarlılıklarından dolayı bütün Bakanlık personeline ayrı ayrı teşekkür etti.