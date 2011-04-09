-AB BAKANLARI KEMER SIKMAYI SAVUNDU GODOLLA (A.A) - 09.04.2011 - Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç krizine karşı daha fazla kemer sıkmaya ihtiyaç olduğunu savundu. İspanya Maliye Bakanı Elena Salgado, Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınındaki Godolla kasabasında devam eden AB Maliye Bakanları toplantısında, bütçe kesintilerinin gerekli olduğunu belirterek, ''Çünkü büyümeye ihtiyacımız var ve bütçe açığımızı azaltmamız gerekiyor. Ülkemizin refahı için daha fazla bedel ödemeye devam edebiliriz'' dedi. Bu arada Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Budapeşte'ye gelen yaklaşık 30 bin kişinin Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan tasarruf önlemlerini protesto ettiği belirtiliyor. İsveç Maliye Bakanı Anders Borg da protestoyu gerektirecek bir şey göremediğini ifade ederek, çok açık bir şekilde Avrupa sosyal modelinin korunaklı olduğunu vurguladı. Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden ise ''İnsanlar, onları bozguna uğratmayı savunmadığımızı anlamalı. Biz, gelecekte sosyal politikalara yatırımı finanse edebilmeyi savunuyoruz'' şeklinde konuştu. -PORTEKİZ'E YARDIM KARARI- Borç krizini aşabilmek için kurtarma fonundan yararlanmak istediğini geçen çarşamba ilan eden Portekiz'in durumu, dün Macaristan'da toplanan Avro Bölgesi maliye bakanları tarafından görüşülmeye başlandı. Portekiz'in finansal yardım çağrısını değerlendiren Avro Bölgesi maliye bakanları, yardım tutarının yaklaşık 80 milyar avro olacağını belirtiyor. AB Komisyonu'nun Ekonomik Ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Olli Rehn dün yaptığı açıklamada, Portekiz'e 3 yıl için 80 milyar avroluk (115 milyar dolar) bir yardım konusunda mayıs ayında karar alınabileceğini söylemişti. AB maliye bakanları toplantıdan önce yaptıkları açıklamalarda, Portekiz'in finansal yardım alması için sıkı tasarruf önlemleri alması gerektiğini dile getirdi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Portekiz'e yardımın sadece sıkı reformlar karşılığında garanti edilebileceğini belirtirken, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Portekiz'in finansal yardım istedikten sonra ne tür önlemler alacağını belirtmesi gerektiğini vurguladı.