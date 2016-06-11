AB Bakanı Ömer Çelik: Vizesiz Avrupa 1 Temmuz'a yetişmeyecek

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz Avrupa seyahati hakkı düzenlemesinin 1 Temmuz'a yetişmeyeceğini söyledi.

Çelik, AB Komisyonu'nun, "vize serbestisi karşılığında terörle mücadele yasasının yumuşatılmasına" ilişkin çağrısını, "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile görüşmek üzere Lahey'e gelen Çelik, Hollanda Televizyonu'nun (NOS) sorularını yanıtladı.

NOS'a göre, Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa seyahati düzenlemesi şimdilik rafa kaldırıldı.

Bakan Çelik, AB ve Türkiye'nin gelecek üç hafta içinde vizesiz Avrupa seyahati konusunda sonuca ulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı.

AB Bakanı, "Gerçekçi olalım, bu düzenlemeyi 1 Temmuz'a kadar yetiştiremeyeceğiz" dedi.

AB Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz'da Hollanda'dan Slovakya'ya geçecek. Çelik, Slovakya ile görüşmelerin daha iyi geçeceğini umut ediyor.

Terörle mücadele yasasınında değişiklik talebine ret

Ankara'nın vize serbestisinin koşullarından biri olan terörle mücadele yasasının yumuşatılmasına yanaşmadığı vurgulandı.

Bakan Çelik, bu konunun hatırlatılması üzerine, böyle bir düzenlemenin kabul edilemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Böyle bir adımın,"terörle mücadele konusunda Türkiye'yi zayıflatacağını" savundu.

Ömer Çelik, "Kendinizi bizim yerimize koyun. Hollanda, Fransa veya İspanya, Suriye'ye komşu olsaydı sınırında olsaydı, otorite boşluğu ve kontrol edilemeyen sınırlar karşısında ne yapardı?" diye konuştu.

NOS'a göre, AB Komisyonu terörle mücadele yasasının kapsamının geniş olmasına tepki gösteriyor.

Komisyon, bu yasa kapsamında muhalif gazetecilerin de göz altına alındığını dişe getiriyor.

Bakan Çelik ise, terörle mücadele yasasının muhalifleri susturmak için kullanıldığı iddiasını reddetti.

Çelik, AKP'nin iktidara gelmesinin ardından farklı görüşlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmesine olanak sağlandığını savundu.