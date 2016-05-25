AB Bakanı Ömer Çelik: Türkiye için Avrupa Birliği yegâne seçenek değil

AKP Sözcüsü olarak görev yapan Ömer Çelik, Avrupa Birliği Bakanlığı görevini Volkan Bozkır’dan devraldı. Çelik, bakanlıktaki ilk açıklamasında "Türkiye’ye dönük çifte standartlarda bulunmamasını istiyoruz. Kuşkusuz bu eşit bir ilişkidir. Türkiye için AB perspektifi çok önemlidir ama yegâne seçenek değildir" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Volkan Bozkır, AB Bakanlığı görevini Ömer Çelik’e devretti. Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Bozkır, "Çok değerli dostum, kardeşim Ömer Çelik’e bugün AB Bakanlığı görevini devretmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada Sayın Bakanın birlikte çalışacağı arkadaşları imtihanını yaparak müsteşar yardımcısı seviyesine kadar getirmiş birisi olarak bu görevi devredebileceğim en uygun kişinin de Ömer Çelik olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle AB sürecinde çok zor zamanlarda beraber görev yaptık. Türkiye’nin müzakere sürecini başlattığı, müzakere tarihi aldığı 2004 yılının öncesindeki o zor günlerde Sayın Bakan Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakınında bizlerle beraber bütün sıkıntıların aşılmasında önemli rol oynamıştı. O açıdan benim AB sürecindeki yıllarımla Sayın Bakanın AB sürecindeki yılları örtüşür. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin hak ettiği bütün noktalara AB sürecinde geleceğini bekliyorum"

"AB üyeliği ve süreci Türkiye’nin stratejik bir hedefidir" diyen Bozkır, "Bu ortak çıkarlar olduğu sürece devam edecek bir süreçtir. Şuanda Türkiye-AB ilişkilerinin kritik bir noktasında bulunuyoruz. Ancak bu ilişkinin tanımlanmasında bunun bir öğretmen öğrenci ilişkisi değil, amir memur ilişkisi değil, eşitler arasında herkesin birbirine saygı duyarak ve bu çıkarın ne anlama geldiğini bilerek hareket etmesi mecburiyeti vardır. Dolayısıyla AB’nin son dönemde Türkiye’ye karşı haksızlık olarak ifade ettiğim bazı tutumlarını gözden geçirmesi ve bu sürecin ilerletilmesindeki yararını görmesi gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızın yürüteceği temaslarla bu ilişkilerimizde şuanda mevcut gerginliğin olumlu bir sonuçla ortadan kalkacağını ve Türkiye’nin hak ettiği bütün noktalara AB sürecinde geleceğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye için AB perspektifi çok önemlidir ama yegane seçenek değildir"

AB Bakanı Ömer Çelik ise, Bozkır’ın son derece önemli işlere imza attığını ve elini attığı her kurumu daha ileriye taşıdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kıymetli isimden bu görevi devralmak benim için mutluluk. Halef selef olma onuru benimde siyasi hayatımda önemli yer teşkil edecek. Ak Parti iktidarları döneminde AB’ye tam üyelik perspektifi bir devlet politikası haline gelmiştir. Gelinen noktada bu ilişkinin bölgesel ve küresel krizlerin düğümlendiği, hepsinin kesişme noktası haline geldiği dönemden geçiyoruz. Bundan sonra biz tam üyelik perspektifini, bir devlet politikası olma perspektifini tabi ki koruyacağız. Ama son günlerdeki aktüel tartışmalarda olduğu gibi bir barış projesi olan AB’nin Türkiye’nin iç barışını tehdit eden, Türkiye’nin meşru haklarının savunulması anlamına gelen terörle mücadele konusunda Türkiye’ye dönük çifte standartlarda bulunmamasını istiyoruz. Kuşkusuz bu eşit bir ilişkidir. Türkiye için AB perspektifi çok önemlidir ama yegane seçenek değildir. Biz bu ilişkinin Sayın Bakanımızın döneminde olduğu gibi standartlarının yükselerek, devlet politikasının gereklerini yerine getirmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından Çelik ve Bozkır birbirlerine çiçek takdim ettiler. Bozkır, görevini devrettiği Bakan Çelik’in kendisine takdim ettiği çiçeği törene katılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya takdim etti.