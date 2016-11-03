AB Bakanı Ömer Çelik: Atina'da caminin olması sinagog ve kilisenin olması kadar doğaldır

Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Atina'da cami yapılması konusuna değinerek "Bir AB başkentinde kilise, sinagog gibi cami olması da doğaldır. Atina da bir cami yapılıyor ancak dün ırkçı kesimler caminin yaptığı alanı işgal ettiler. Cami ırkçıların istismarına terk edilmemelidir. Atina'da cami açılması Yunan kimliğini tehdit eden bir şey değildir" dedi.

Yunanistan'da temaslarda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Bakan Çelik açıklamalarında, Yunanistan'da çift dilli okul ve Türk isimlerine saygı gösterilmesi gerektiğini de söyledi.



Ömer Çelik sığınmacılar konusunda Türkiye ve Yunanistan'ı yükü çektiğini, AB'nin ise rehavet içinde olduğunu belirterek, "Türkiye bu süreci alnının akıyla yürütüyor. Küresel vicdan sınıfta kalmıştır" şeklinde konuştu.



Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere de değinen AB Bakanı Ömer Çelik, "Yeni bir ruh yakalanmış görünüyor, teşvik ediyoruz" dedi.