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AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pınar Selek bana göre suçsuz

AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1998'de Mısır Çarşısı'ndaki patlama ile suçlanan Pınar Selek'in, 'böyle bir olaya karışmadığını ve suçsuz olduğunu' savundu

11 Nisan 2014 19:05

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nda dün konuşan AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar Selek ve Füsun Erdoğan kararlarına ilişkin getirilen eleştirileri yanıtladı. Selek’in suçsuz olduğuna kanaat getirdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Pınar Selek’in bombalı saldırıya karıştığı iddiasıyla yargılanması, salıverilmesi ve yeniden yargılanması durumu söz konusudur. Füsun Erdoğan’a da illegal örgüte üyelikten dolayı mahkûmiyet kararı vardır. Ben Strasbourg’da Pınar Selek ile görüştüm. Anlattı bana. Benim kişisel görüşüm, Selek’in böyle bir suça karışmadığı. Ama bu benim kişisel görüşüm.”

9 Temmuz 1998’de 7 kişinin ölümü, 120 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın ardından Selek, bombayı yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklıkla suçlanmıştı. 

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