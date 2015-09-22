AB Bakanı Konca: HDP'nin baraj altına itilmesi Türkiye’nin bölünmesini getirecektir

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Çok çalışın ve bunları baraj altında bırakın” sözlerini eleştiren AB Bakanı Ali Haydar Konca, “HDP’nin şu veya bu komplolarla barajın altına itilmesi tam aksine Türkiye’nin bölünmesini getirecektir. Bu riski hiç kimsenin alma şansı olamaz” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmit’te bir kafeteryada gerçekleştirilen HDP Kocaeli aday tanıtımına, aynı zamanda Kocaeli Milletvekili olan Konca, HDP İl Başkanı Mehmet Akgül, HDP adayları ile partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi yeniden meydanlara indiğine dikkat çeken Konca, “Cumhurbaşkanı yine sahalara inmiş vaziyette. Anayasanın kendisine biçtiği tarafsızlık rolünü ihlal ederek dün de yine terörle mücadele mitinginde milli ve yerli aday istedi” dedi.

Davutoğlu’nun “Çok çalışın ve bunları baraj altında bırakın” sözlerini de eleştiren Konca, “Türkiye’de birliğin, özgürlüğün, dayanışmanın, kardeşliğin, eşitliğin ve barışın tek kapısı HDP’dir. Gerek siyasal felsefesi, gerek Türkiye partisi olma yolunda attığı adımlar işçi sınıfına dayalı emek eksenli siyaset yapma politikalarıyla Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. HDP’nin şu veya bu komplolarla barajın altına itilmesi tam aksine Türkiye’nin bölünmesini getirecektir” dedi.

‘Baskıyı kınıyorum’

İktidarın basını susturmaya çalıştığını vurgulayan Konca, şunları söyledi: “Hürriyet gazetesine yapılan baskın, Bugün’e, Zaman’a ve Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar’a yapılan baskı ve hakkında açılan davaların hepsi aslında otoriterleşen siyasal iktidarın kendisini kamuoyundan gizlemek ve onu açığa çıkaran tüm basın organlarına, tüm basın mensuplarına baskı yapması anlamına geliyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu baskının sonu yoktur. Eceli gelmişliğin de ifadesidir bu.”