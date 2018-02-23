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AB Bakanı: Hollanda'nın 1915 kararı bizim için yok hükmündedir

"Hollanda'yı kınıyoruz"

23 Şubat 2018 13:45

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Hollanda'nın 1915 yılında Osmanlı tebaasındaki Ermenilere yönelik tehciri soykırım olarak kabul etmesinin Türkiye'nin nezdinde "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, "Hollanda parlamentosunun 1915 kararını kınıyoruz. Bizim için yok hükmündedir" ifadesini kullandı.

Bakan Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur."

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Avrupa Birliği BakanıÖmer Çelik1915Hollanda

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