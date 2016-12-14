AB Bakanı: Hiçbir milletvekili görevinden dolayı tutuklanmadı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, HDP'li vekillerin tutuklanmasına ilişkin "Hiçbir milletvekili görevinden dolayı tutuklanmadı" dedi.

Habertürk televizyonuna konuşan Bakan Çelik "Bir egemen devlet olarak üstümüze düşeni yapmamız, terörle mücadele konusunda kararlı olmamız konusunda bir şüphe yok. Şöyle bir haksızlık yapmayalım: Geçmişte terör paradigmasının haliyle bugünkü hali arasında fark var. Çok yönlü bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin içerde-dışarda politikalarının neticesi olarak bunların yapıldığı söyelniyor. Teör örgütlerinin amacı Türkiye'yi bazı politikalarından vazgeçirmek." diye konuştu.

Bakan Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Demokrasinizi korumak için ilk yapmanız gereken terörle mücadele. 10 yıl evvel terörle mücadele etmek için demokrasiyi geliştirmek konusudnaki refleksler öncelik arz ediyordu. Şimdi demorkasiyi korumak için terörle mücadele ediyorsunuz. Barış kelimesini kirletiyorlar. Barış, iki egemen devlet arasındaki mücadelede söz konusu olabilir. TC ile terör örgütünü eşit kefeye koyarak bu şeye barış diyemezsiniz. Büyük resme baktığımızda Türkiye'yi Irak ve Suriye'deki etkinliklerinden alıkonmak isteniyor. Siz Suriye ve Irak içinde derinlik yaratmazsınız terör örgütleriyle komşu olacaksınız. Suriye'ye kapılarınızı kapatsanız, teröre kapılarınızı mı kapatmış olacaksınız?

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya terör tehdidiyle karşı karşıya, Türkiye de. Türkiye'yle diğer ülkelerin politikası arasında ayrımlar var ama onlar da terör tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Ortada bir durum var. Büyük şehirlerimize ulaşabilecek şekilde, devlet egemenliklerini yatay kesen yeni bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa'dakilere düşen, Türk demokrasisi ve Türk halkıyla kayıtsız şartsız dayanışma içinde olmaktır. Zaman zaman bazı teröristlerin kimliklerine; bir terörist yıllar evvel PKK içindeymiş, son bir kaç yıl içinde ise DAEŞ'le birlikte mücadele etmiş. Melez terör dediğim durumla ilgili bişey. Bazı devletlerin terörü vekalet unsuru olarak kullanma stratejisi hep var. Yeni terör paradigması artık devletlerin desteğine ihtiyaç duymayacak bir statüde.

Doğrudan kendilerine kazanç sağlayabilecekleri ve kendi kendilerini küçük devletçikler halinde yaşatabilecek imkanlara kavuşuyorlar. Bir terör örgütü için belli yerlerde yerleşmek onun için bir tehdit aslında. Ama kendi kendilerini besleyen bir robotik yapıya dönüştü terör örgütleri. Maalesef Afganistan'da yapılan hataların hiç ders çıkarılmadan aynen devam ettirilmesi. Eski Afganistan'dan 10 kat daha tehlikeli bir Afganistan Suriye'de oluşturulmak üzere.

Halep'te herkesin gözünün önünde son yüzyılın en büyük katliamı gerçekleştiriliyor. Türkiye'den başka sesi çıkan yok. DEAŞ'la mücadele etmek için fiili olarak orada bir takım duvarlar oluşmuş. Rejim orada katliam meydana getirecek, sonra uluslararası hukuktan bahsedeceğiz. Arap baharıyla birlikte dünya halkların demokrasi talebine anlamlı bir karşılık vermedi. Demokrasi, insan hakları diyip bu gençlere ne vaat ediyorsunuz?

Hiçbir milletvekilinin, görevinden dolayı tutuklanması söz konusu olamaz. Biz bunun dışında oluşan bir faaliyetle karşı karşıyayız. Biri milletvekili sıfatını taşıyarak 'PKK'nın öyle bir gücü var ki' diyerek tehdit ediyorsa, bu şahsın milletvekilliği sıfatının içinde olduğunu söylüyorsa yalan söylüyor."