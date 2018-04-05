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AB Bakanı Çelik'ten Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'a yanıt: Akıldan yoksun

"Fransız askerleri PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız"

05 Nisan 2018 17:34

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adalara ve Türkiye sınırına 7 bin asker gönderdik. Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir" açıklamalarına yanıt veren AB Bakanı Ömer Çelik, "Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük" dedi.

TIKLAYIN-Yunanistan: Adalara ek asker gönderdik; cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz. Fransa müttefikimizdir ama Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümle duymak istemiyoruz.
Geçmişte Afganistan'da yapılan bir terörist örgütün desteklenmesinin dünyanın başına neler getirdiğini gördük.
Fransız askerleri PYD/YPG'ye eğitim veriyorlarsa biz bunu terör örgütüne destek verme olarak algılarız.

"Fasılı kapatamazsın"

Varna Zirvesi sonrası ortaya çıkan tablonun korunması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye sadece terörle mücadele konusunda işbirliği yapılacak askeri bir karargah değildir. 23. 24. fasılları açalım, konuşmak için şart olmaz. Fasılı açarsın tatminkar bir düzeye ulaşılmazsa fasılı kapatmazsın.
Herkesin her yerde üslubuna dikkat etmesi gerekir. Avusturya gibi ülkelerin bu sözleri sık kullandığını görüyoruz.
Türkiyesiz bir Balkan Zirvesi düzenlemeye çalışıyorlar bu doğru olmaz. Biz Balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliğini destekleyen bir ülkeyiz.
DAEŞ'in bir stratejisi var, bazı yerlerde savaşıyor bazı yerlerden savaşmadan çekiliyor. Menbiç ya da diğer yerlerde biz terörist istemiyoruz. Bunu Amerika'ya da söyledik. Hem çıkarmayacaksın, hem eğitim vereceksin, bu kabul edilemez. Terörist varsa biz müdahale edeceğiz.

"Akıldan yoksun"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye açıklamalarına yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

"Yunan Bakanın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayı tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir."

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