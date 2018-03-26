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AB Bakanı Çelik'ten Avusturya başbakanına tepki: Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz

"Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz."

26 Mart 2018 16:40

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına ilişkin açıklamalarına AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, "Hem Türkiye hem AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken, her zaman olduğu gibi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan akıl dışı açıklamalar geldi. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Sadece Türkiye konusunda değil hemen her konuda Kurz’un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Burada soru şudur: Kurz, Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, "Avrupa’da üretilmiş en büyük yalan, “Türkiye’nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” cümlesidir. Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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