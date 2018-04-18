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AB Bakanı Çelik'ten AB Komisyonu raporu değerlendirmesi: Her şeyi mükemmel yapmıyoruz

"Kıbrıs konusunda ilkesizlik devam ediyor"

18 Nisan 2018 13:54

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, sert eleştirilerin yer aldığı AB Komsiyonu'nun 2018 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Çelik, Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını söyledi. Çelik, Türkiye'nin her şeyi mükemmel yapmadığını dile getirirken AB'ye suçlamalar yöneltti.

Çelik, "Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir" ifadesini kullandı.

AB Bakanı rapora ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmaları ayrı bir şeydir. Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez.

Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır... Eleştiriden korkmuyoruz ama burada hakkaniyet yok. Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor.

Terör meselesinde eleştiriler devam ediyor. Şunu anlamıyorlar Türkiye kendi güvenliğini sağlayarak Avrupa'nın sınırını sağlamaktadır. İkili görüşmelerde bunu anladıklarını görüyoruz ama raporlarda değişiyor. AB FETÖ tehdidini anlamaktan uzak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili tüm eleştirileri kökten reddediyorum. Sistemi onaylamış halka saygı duymalı.

Terör propagandası varsa, teröre destek varsa demokrasi yoktur. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz. DAEŞ saldırısında Türk bayrağı yansıtıyorlar ama biz bu yaklaşımı PKK saldırılarında görmüyoruz.

"FETÖ'ye Gülen hareketi denmesini kabul etmiyoruz"

FETÖ'ye Gülen hareketi denmesini de kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Gülen hareketini terör örgütü olarak kabul etmesi raporda yer bulmuştur bu da kısmi bir ilerlemedir.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşmada daha çok Avrupa vurgusu vardı... Biz tabii ki Balkan ülkelerine genişleme perspektifi verilmesine destek veriyoruz.  Kıbrıs konusunda her zamanki gibi ilkesizlik devam ediyor. Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs'ın adeta esiri hale gelmiştir. 

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