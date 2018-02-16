AB Bakanı Çelik: Zeytin Dalı Operasyonu Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaktadır

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının (Gymnich) ardından basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,toplantının temel konularının savunma ve güvenlik olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin Avrupa için bu konunun merkezinde olduğunu belirtti.

Çelik, toplantıda Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin ayrıntılı bilgi verdiğini anlatarak, "Bazı kaygılar ve endişeler sürekli olarak dile getiriliyor. Özellikle vurguladığım konular şunlardır. Zeytin Dalı Operasyonu kayıtsız şartsız uluslararası hukuka uygun bir operasyondur. Türkiye'nin etrafında bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bu terör koridoruna karşı en güçlü şekilde tepki vermemizden daha doğal bir şey yoktur." dedi.

PKK'nın PYD/YPG adı altında Suriye'de aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini Batılı ülkelerin istihbarat raporlarının da ortaya koyduğunu hatırlatan Çelik, "Hukuka uygunluk meselesi açısından bakıldığında, bugün birçok büyük ülkenin dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü aktivitelere bakıldığında, Türkiye'nin bunlarla mukayese edilmeyecek kadar uluslararası hukuka uygun davrandığı görülmektedir." diye konuştu.

"DEAŞ militanlarının Avrupa'ya geçişleri engellencek"

Bazı "etiket oyunlarıyla" PKK'ya karşı yürütülen operasyonun Kürtlere karşı yürütülen bir operasyon gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkati çeken Çelik, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye Suriye'deki Kürtlerin de dostudur, Türkmenlerle ilişkilerimiz zaten tartışma götürmeyecek açıklıktadır. Tarihsel bir ilişkidir. Türkiye, Arapların da dostudur." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Çelik, harekatın IŞİD'le olan mücadeleyi zayıflatabileceği yönündeki değerlendirmelere değinerek, "Tam tersi olduğu açıktır. Rakka'da olduğu gibi, Afrin'de de PKK'nın PYD ve YPG ile yakın ilişki içerisinde olduğu nettir. Üstelik, PYD'nin hakimiyet kurduğu bölgelerde güvenlik açıkları yüzünden, yabancı terörist savaşçılar denilen DEAŞ militanları oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gelmektedir. Bizim orada sağlayacağımız güvenli bölgeyle birlikte esasında DEAŞ militanlarının da Türkiye ve Avrupa'ya geçişi engellenecektir. Dolayısıyla PYD ile yürütülen mücadelenin aynı zamanda DEAŞ'la yürütülen mücadeleye de katkı sağlayacağı açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sivil kayıpları konusunda çifte standart

Çelik, ABD'nin bir NATO müttefiki olarak, bir terör örgütüne bir başka terör örgütüyle mücadele için destek vermesinin NATO'nun güvenlik mantığına aykırı olduğuna işaret ederek, ABD'nin verdiği silahların Türkiye'ye, bir NATO ordusu olan Türkiye ordusuna karşı kullanıldığını vurguladı.

Türkiye bir egemen devlet olarak kendi güvenliğini sağladığının altını çizen Çelik, "Ama kendi güvenliğini sağlamasının yanı sıra Türkiye'nin yaptığı bu iş aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaktadır. Dolayısıyla müttefikimizlerden beklentimiz, AB ülkelerinden beklentimiz Zeytin Dalı operasyonuna tam destek vermeleridir." ifadelerini kullandı.