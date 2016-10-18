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AB Bakanı Çelik: Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapmayacağımız bir gerçek

"AB sözünü tutmazsa anlaşmayı feshederiz"

18 Ekim 2016 22:20

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyerek, "Vize serbestisinde AB sözünü tutmazsa biz de zaten Geri Kabul Anlaşmasını yürürlüğe koymuyoruz, gerekirse de feshederiz" diye konuştu. Çelik, AB'nin vize serbestisi için koşul koyduğu Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin "Değişiklik yapmayacağımız maddi bir gerçeklik; bunu zorlamaya çalışmak vize serbestisine engel koymak demek"

Reutars’a konuşan Çelik’in ifadelerinden satırbaşları şöyle:

Göç Anlaşması kapsamında AB'ye geçişler günlük 7,000'den 20-30'a düştü; anlaşma bu bağlamda işliyor ama gönüllü ve yeniden yerleştirmede AB hiç bir sözünü tutmadı.

Göç anlaşmasının Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi bakımından aksayan tarafı yok ama Avrupa açısından her tarafı aksıyor.

Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasası'nda bir değişiklik şu aşamada psikolojik olarak bile dile getirilmemeli.

Terörle Mücadele Yasası'nın Avrupa Konseyi'ne delege edilmesi konusuna AB'nin bakışı olumluydu ama henüz bize dönüş olmadı.

Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapmayacağımız maddi bir gerçeklik; bunu zorlamaya çalışmak vize serbestisine engel koymak demek.

Vize serbestisinde AB sözünü tutmazsa biz de zaten Geri Kabul Anlaşmasını yürürlüğe koymuyoruz, gerekirse de feshederiz.

Vize süreci yıl sonuna kadar gerçekleşmiyorsa, ki Aralık sonuna kadar süre veriyoruz da demiyorum, zaten sürecin doğal ölümü gerçekleşmiştir; ondan sonra konuşulacak bir şey kalmamıştır.

Darbe girişiminin ardından yaşanan görevden almalar nedeniyle hiçbir kurumsal zaafiyet görmüyorum; hele Dışişleri/AB Bakanlığı ile AB müzakereleri açısından hiçbir zaaf söz konusu olamaz.

Başkanlık tartışmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli demokratik açıdan uygun yol önerdi, gördüğüm en azından Bahçeli konunun halka sorulmasının önünün açılmasını istiyor.

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