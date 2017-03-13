AB Bakanı Çelik: Sığınmacı anlaşması yeniden değerlendirilmeli!

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin, "Karşılıklı gerilimden kaçınılmalı" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, "Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye'de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş" dedi.

Türkiye’nin bazı Avrupalı rakipleri olduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Bunlar, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz."

Çelik, "Türkiye (AB'yle sığınmacı anlaşmasındaki) karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” diye konuştu.

"İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tehdit eden, bu Neo- faşist uygulamalara karşı..."