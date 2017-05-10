AB Bakanı Çelik: Müzakerelerde 2 fasıl daha açmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Çelik, görüştüğü AB yetkililerini kastederek, "Onlara bugün bir kez daha 22. ve 23. fasılları açmamız gerektiğini ifade ettim" dedi.

Çelik, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve komisyonun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Hahn daha dengeli bir dil kullanmalı'

Bakan Çelik, Johannes Hahn'ın Türkiye'ye üyelik dışında bir seçenek sunulmasına ilişkin üye ülkelere çağrı yaptığına yönelik haberler hakkında da konuştu.

Çelik, "Kendisi 'Türkiye ile müzakereler dondurulsun' diye bir söz sarfetmediğini söyledi. Biz de kendisine kamuoyuyla paylaşırken daha dikkatli, dengeli bir dil kullanmasının gerekli olduğunu ifade ettik" dedi.

Johannes Hahn, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin üyelik dışında başka bir hedefi olması gerektiğini söyleyerek, "En azından şu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaştığı konusunda herkes hemfikir" demişti.

22. ve 23. fasıllar ne öngörüyor?

22. fasıl "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" başlığını taşıyor. AB Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Bölgesel Politika, bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün çalışmaları kapsıyor. Yapısal Araçların Koordinasyonu ise fonlara ilişkin genel hükümleri içeren çerçeve tüzük ve fonların kullanımına yönelik mekanizmanın oluşturulmasını amaçlıyor.

"Yargı ve Temel Haklar" başlıklı 23. fasıl ise aday ülkelerin bu alanları koruma ve daha da geliştirmeyi amaçlayan politikaları içeriyor.