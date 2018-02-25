AB Bakanı Çelik: Kudüs konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklamasına ilişkin, "Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması ve tanınması, bizim temel tezimizdir" dedi.

Çelik, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seyhan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Maskah köyüne düzenlenen operasyonda, bir depoda çevrelerine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış halde bulunan 4 köylünün görüntülerini izlediğini, herkesin de gördüğü gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada mazlumlara zeytin dalı uzattığını söyledi.

Sınırlarında terör koridoru, terör devleti oluşturmak isteyenlere Mehmetçik'in süngüsüyle cevap verdiklerini ifade eden Çelik, mazlumlara ise nasıl cevap verdiklerini Maskah köyündeki görüntülerle gösterdiklerini belirtti.

"TSK'nin ve aziz milletimizin uvarına çarparak perişan olacaklar"

Bakan Çelik, "Teröristler şunu bilsinler ve bundan emin olsunlar, önümüze sadece DEAŞ'ı, PKK'sı, PYD'si, YPG'si FETÖ değil, hepsi toplanıp gelsinler, hepsi Seyhan'daki birliği görsünler, TSK'nin ve aziz milletimizin gücü karşısında darmadağın olacaklarını ve aziz milletin duvarına çarparak perişan olacaklarını görecekler." ifadesini kullandı.

Çelik, istikrar sayesinde Türkiye'nin bugünlere geldiğini vurgulayarak, "Herhangi bir ülkenin Irak ve Suriye'ye olduğu gibi bin 295 kilometre sınırı olsa içe kapanırlar. Ekonomik büyümeyi unut, güvenlik yüzünden hiçbir şey yapamaz hale gelirler ama bugün Türkiye'nin her tarafında yatırımlara, Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz. Etrafımızda çok önemli olaylar oluyor. Birileri 100 yıl önce bu coğrafyada çizilen suni sınırları değiştirmek istiyor. Sykes-Picot Anlaşması'yla çizilen bu suni sınırlar, bu coğrafyaya çok büyük acılar yaşattı ve hala bu acıların, birbirine kardeş halklar arasına giren bu duvarların acılarını yaşıyoruz. Aramıza fitne ve husumet girdi. Birbirimiz hakkındaki bilgileri, başkalarının yazdığı tarih kitaplarında öğrendik. Aramıza 100 yıllık bir mesafe girdi. Şimdi bu mesafeyi aşıyoruz. O yüzden, 'Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırılar niye bu kadar yoğunlaşıyor, tuzaklar niye bu kadar artıyor' dediğinizde, bunu düşünün. Çünkü Türkiye, aramıza giren suni duvarları kaldırıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Ömer Çelik, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklamasına ilişkin şöyle konuştu:

"ABD Başkanı, bölgedeki bütün barışı ortadan kaldıracak şekilde, bölgedeki bütün çatışmaları yeniden tetikleyecek şekilde, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak bütün bu dünyadaki hassasiyeti yükseltti. Sonuçta ne oldu? BMGK'de oylama yapıldığı zaman ABD ve İsrail üç-beş tane ada devletiyle baş başa kaldı. Kudüs konusunda biz ne düşünüyorsak dünyanın vicdanının da o şekilde düşündüğü ortaya çıktı. Dün açıkladılar, İsrail'in kuruluş yıl dönümünde bu büyükelçiliği taşıyacaklarmış. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması ve tanınması, bizim temel tezimizdir."